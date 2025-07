Ο Βρετανός πήρε την τέταρτη φετινή του pole position, κυριαρχώντας στις κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα του Σπα.

H 13η pole position στην καριέρα του Λάντο Νόρις στη Formula 1 δεν θα αποδειχθεί γρουσούζικη, αν ο Βρετανός καταφέρει να την μετουσιώσει σε νίκη το απόγευμα της Κυριακής στο Grand Prix Βελγίου. Ο Νόρις επικράτησε για σχεδόν ένα δέκατο του δευτερολέπτου του teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος συμπλήρωσε το 1-2 στο grid για την McLaren.

The team enjoyed that one 👏#McLaren | #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/qSwkWvrS4b