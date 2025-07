Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Σπα για το 13ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Βελγίου. Ο 13ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Σπα, μία πίστα που έχει τεράστια ιστορία στο motorsport, θα έχει διάρκεια 44 γύρους.

Career pole No. 13, and his first at Spa-Francorchamps 💪



Nice work, @LandoNorris 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/50d835wy7p