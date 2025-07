O Μονεγάσκος ήταν ιδιαίτερα περήφανος για το γύρο που έκανε στο Q3 του GP Βελγίου κι ας μην ήταν αρκετός για να κερδίσει τις McLaren.

Επιστροφή στις καλές κατατακτήριες δοκιμές για τον Σαρλ Λεκλέρ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μονεγάσκος κατάφερε και έκανε τον ιδανικό χρόνο αντλώντας το μέγιστο από το μονοθέσιό του. Πήρε την 3η θέση για την εκκίνηση του GP Βελγίου, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Μαξ Φερστάπεν στον τελευταίο του γύρο.

Ο Μονεγάσκος βέβαια ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον poleman, Λάντο Νόρις, με τη McLaren να κάνει το 1-2.

A mixed Quali but we are in the hunt tomorrow! 😤 pic.twitter.com/0IQWA5c7cO