O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing πήρε την νίκη στο Σπα, με μία εξαιρετική κίνηση επί του πρωτοπόρου της βαθμολογίας.

Μπορεί το δίδυμο Πιάστρι - McLaren να είναι αυτή τη στιγμή το ταχύτερο στο grid της Formula 1, όμως οι ικανότητες του Μαξ Φερστάπεν δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Στον πρώτο αγωνιστικό τριήμερο μετά την αποπομπή του Κρίστιαν Χόρνερ από την ηγεσία της Red Bull Racing, ο τετράκις παγκόσμιος πήρε τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ μπροστά από τις δύο McLaren.

O poleman Όσκαρ Πιάστρι πίεσε, έμεινε και στους 15 γύρους μέσα στη ζώνη DRS του Φερστάπεν, όμως η υψηλή τελική ταχύτητα της Red Bull δεν του επέτρεψε να κάνει την προσπέραση που θα τού έδινε τη νίκη. Τρίτος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος είδε προσωρινά τον Σαρλ Λεκλέρ να τον περνά, όμως η McLaren είναι ξεκάθαρα πιο γρήγορη από τη Ferrari.

Στην εκκίνηση, ο Πιάστρι κράτησε προσωρινά πίσω του τον Φερστάπεν, όμως λίγες στροφές αργότερα ο Ολλανδός επιτέθηκε από την εξωτερική και πέρασε στην πρωτοπορία. Την ίδια στιγμή ο Λεκλέρ πέρασε τον Νόρις και ανέβηκε 3ος.

