Ο Αυστραλός ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος για το γεγονός πως δεν μπορούσε να απαντήσει στην τελική ταχύτητα της Red Bull RB21.

Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ στο Σπα, ο Όσκαρ Πιάστρι έβλεπε το πίσω μέρος της RB21 του Μαξ Φερστάπεν. Η MCL39 του Αυστραλού είχε υποδεέστερη τελική ταχύτητα, κάτι που αποδείχθηκε κομβικό μιας και δεν μπόρεσε να επιτεθεί στον Ολλανδό, ο οποίος πανηγύρισε τη νίκη.

Μετά το τέλος των 15 γύρων του σπριντ, ο Πιάστρι παραδέχθηκε πως περίμενε αυτή την εξέλιξη.

«Το περίμενα το προσπέρασμα στην εκκίνηση. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να μην δώσω slipstream στην ευθεία. Αλλά δεν είχα την τελική ταχύτητα στον αγώνα για να περάσω. Ήταν καλό αποτέλεσμα, πήραμε καλούς βαθμούς. Ήταν μόνο το σπριντ, ο σημαντικός αγώνας είναι αύριο. Εκνευριστικό που δεν μπορούσα να περάσω τον Μαξ», είπε.

Here comes Max Verstappen!



The moment the Red Bull driver took the lead 🎥#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/UrxSyhXrS4