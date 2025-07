Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 δεν θέλει η θητεία του στη Scuderia Ferrari να ολοκληρωθεί χωρίς έναν τίτλο κατασκευαστών για την ιταλική ομάδα.

To 2008, όταν η Ferrari κέρδισε για τελευταία έως σήμερα φορά το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1, ο Λούις Χάμιλτον στέφθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής. Έκτοτε ο ίδιος κατέκτησε άλλους έξι τίτλους, όμως η ιταλική ομάδα κανέναν.

Μέλος πλέον της Scuderia, o Βρετανός θέλει να παραμείνει διεκδικητής τίτλων και όχι απλά να μάχεται για βαθμούς. Μιλώντας στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου, ο Χάμιλτον ανέφερε ότι συναντάται συχνά με τα στελέχη της Ferrari, ενώ στέλνει και αναφορές για το πώς μπορεί να βελτιωθεί συνολικά ως οργανισμός. «Νιώθω ότι είναι δουλειά μου να αμφισβητώ κάθε τομέα και να προκαλώ κάθε έναν μέσα στην ομάδα, ειδικά όσους είναι στην κορυφή και λαμβάνουν τις αποφάσεις».

«Αν δείτε τους οδηγούς που είχε η Ferrari τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν εκπληκτικοί: ο Κίμι, ο Φερνάντο, ο Φέτελ. Όμως δεν κέρδισαν έναν τίτλο κατασκευαστών για την ομάδα, κάτι που αρνούμαι να συμβεί και σε μένα. Για αυτό κάνω το κάτι παραπάνω. Είμαι τυχερός που είχα εμπειρίες σε άλλες δύο μεγάλες ομάδες. Σίγουρα εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, η κουλτούρα είναι δύσκολη. Όμως αν ακολουθείς τον ίδιο δρόμο συνέχεια, θα έχεις τα ίδια αποτελέσματα».

What makes Spa so tricky? Lewis breaks it down 💭 pic.twitter.com/qCW4xtaQGc