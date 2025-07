Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας επισημαίνουν πως το συμβόλαιο του Ολλανδού τον δεσμεύει για χρόνια, θέλοντας να βάλει… φρένο στις φήμες για μεταπήδηση του πρωταθλητή στη Mercedes.

Οι εικασίες και οι φήμες για το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν πληθαίνουν. Οι πιο… ένθερμες κάνουν λόγο για συζητήσεις με τη Mercedes-AMG για το 2026. Η πιθανή έξοδός του από τη Red Bull Racing θα αποτελούσε το αποκορύφωμα μιας εξαιρετικά ταραχώδους περιόδου για την αυστριακή ομάδα, η οποία βρίσκεται σε περίοδο αναδιοργάνωσης μετά την απόλυση του Κρίστιαν Χόρνερ από το ρόλο του επικεφαλής.

Παράλληλα, η ομάδα του Μίλτον Κινς προετοιμάζεται για μια δύσκολη πρώτη σεζόν με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς το 2026. Ο Χόρνερ είχε προειδοποιήσει πριν την απομάκρυνσή του πως η επόμενη χρονιά θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για τους «ταύρους».

Όταν ρωτήθηκε από το αυστριακό μέσο OE24 σχετικά με τις φήμες για ενδεχόμενη μεταγραφή του Φερστάπεν στη Mercedes, ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο απάντησε:

«Ο Μαξ μπορεί να συναντηθεί με όποιον θέλει».

Ο Μάρκο επανέλαβε εμφατικά τη δέσμευση του Ολλανδού οδηγού προς την Red Bull, τονίζοντας: «Έχουμε ένα έγκυρο συμβόλαιο και θεωρούμε πως ο Μαξ θα μείνει μαζί μας».

Με τον τρόπο αυτό ο Μάρκο στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή εντός της αυστριακής ομάδας.

