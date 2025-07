Η γερμανική ομάδα θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να κάνει δικό της τον πολυπρωταθλητή της Red Bull Racing.

Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Μαξ Φερστάπεν είναι η Mercedes-AMG F1. H γερμανική ομάδα σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello sport φέρεται να είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τη ρήτρα που προβλέπει το συμβόλαιο του Ολλανδού με τη Red Bull Racing.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο πρόεδρος και CEO της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, έδωσε το «πράσινο φως» στη Mercedes ώστε να κινηθεί επίσημα για τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, με στόχο να ολοκληρώσει μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές στην ιστορία της Formula 1.

Fingers crossed for the Max Verstappen switch to Mercedes! 🤞 #F1 #MaxVerstappen #Mercedes pic.twitter.com/TrWdZt8T9x

Το συμβόλαιο του Φερστάπεν με τη Red Bull Racing λήγει στα τέλη του 2028, ωστόσο στο συμβόλαιο του περιλαμβάνεται ρήτρα αποδέσμευσης η οποία εκτιμάται πως αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει η ιταλική Gazzetta, η ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στη μεταγραφή του Ολλανδού, αφού υπάρχουν αβεβαιότητες γύρω από τους όρους ενεργοποίησής της.

Max Verstappen in a Mercedes…



Might be the stuff of nightmares for the rest of the grid pic.twitter.com/4DblOUX0ux