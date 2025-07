Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ ήταν ο πρωταγωνιστής και το Σάββατο στην Εσθονία για λογαριασμό της Toyota Gazoo Racing και οδεύει σε έναν αξέχαστο θρίαμβο.

Η 3η ημέρα του Ράλλυ Εσθονίας εξελίχθηκε σε μία ημέρα που οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ όχι μόνο απέδειξε πως η Παρασκευή δεν ήταν πυροτέχνημα, αλλά άνοιξε τη διαφορά από τους διώκτες του στην κατάταξη.

Ο Σουηδός κάνει ονειρικό ντεμπούτο με την Toyota Gazoo Racing στην κατηγορία Rally1 του WRC και διατηρεί το προβάδισμα στο μπάκετ του Yaris. Οι επιδόσεις του είναι εξαιρετικές και μετά από 17 ειδικές διαδρομές φαίνεται να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

