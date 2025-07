Φθηνά τη γλίτωσε ο Ισπανός της Ducati, με τους αγωνοδίκες εν τέλει να μην τον τιμωρούν για παραβίαση τεχνικών κανονισμών του MotoGP.

Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε το Sprint του MotoGP στο Μπρνο της Τσεχίας. Ο πρώτος αγώνας του 12ου αγωνιστικού τριημέρου του MotoGP είχε ανατροπές και δράμα ακόμη και μετά τον τερματισμό.

Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε πρώτος την καρό σημαία, με τους Πέδρο Ακόστα και Ενέα Μπαστιανίνι να ακολουθούν. Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα για τον Ισπανό της Ducati.

🤯🤯🤯 @marcmarquez93 has slowed down and @37_pedroacosta IS LEADING #CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/b2TDbUHqD2