H πλούσια συλλογή supercars του Λάντο Νόρις – Από τη Miura στη Senna

Εκτός πίστας ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην προσωπική συλλογή αυτοκινήτων δρόμου που έχει.

Ο Λάντο Νόρις δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος οδηγός της Formula 1, αλλά και ένας σοβαρός συλλέκτης αυτοκινήτων. Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανατίζει πολλές φορές στο Μόντε Κάρλο, όπου συχνά εντοπίζεται στο τιμόνι κάποιου από τα supercars του.

Ωστόσο όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, ο Νόρις δεν αρέσκεται στην οδήγηση σε δημόσιους δρόμους.

Lando spotted leaving the Prince's Ball in his McLaren 765LT

Η πλούσια συλλογή των εκατομμυρίων

Στο προσωπικό του γκαράζ, ο Λάντο Νόρις διαθέτει μία εντυπωσιακή συλλογή από supercars. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι η custom McLaren 765LT Spider με την αξία της να εκτιμάται στις 380.000 ευρώ. Από τη βρετανική μάρκα, ο Νόρις διαθέτει επίσης μία Senna αξίας 880.000 ευρώ και μία P1 αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.To πιο ακριβό αυτοκίνητο της συλλογής του είναι μία Ferrari F40, της οποίας η αξία είναι πλέον στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο σε αξία αυτοκίνητο που έχει είναι μία Lamborghini Miura αξίας 2,3 εκατ. ευρώ.

Lando Norris spending his Christmas shopping for Richard Mille watches and driving around in his Ferrari F40





Στη συλλογή του διατίθεται επίσης ορισμένες ακόμη Ferrari, Porsche, Lamborghini, ένα Land Rover Defender, μία AC Shelby Cobra και ένα Fiat 500 Jolly Evocation του 1972.

lando transforming his navy shelby cobra into full chrome and bringing it to silverstone

Η συνολική αξία του γκαράζ του Νόρις υπολογίζεται κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λες και λίγα.

Lando was spotted in monaco with a lamborghini miura

Στον Νόρις δεν αρέσει η οδήγηση στο δρόμο

Παρά το πλούσιο χαρτοφυλάκιο των αυτοκινήτων του, ο Νόρις έχει δηλώσει πως δεν είναι ιδιαίτερα λάτρης της οδήγησης off-track: «Μισώ το να οδηγώ στην άσφαλτο. Φοβάμαι περισσότερο εκεί παρά εντός αγωνιστικού μονοθέσιου».



