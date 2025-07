Μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή και των δύο πρωταθλημάτων, όμως η βρετανική ομάδα δεν επαναπαύεται και θέλει να βελτιώσει κι άλλο το μονοθέσιό της στο 2025.

Η McLaren ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο πάτωμα στην MCL39 των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, σε μια προσπάθεια να εδραιώσει τη θέση της ως κορυφαία δύναμη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Την αποκάλυψη έκανε ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, ενόψει του Grand Prix Βελγίου στο Σπα το τριήμερο 25-27 Ιουλίου.

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες

Το αναβαθμισμένο δάπεδο δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Grand Prix Μ. Βρετανίας. Η βρετανική ομάδα έκανε δοκιμές στο FP1 και με τους δύο οδηγούς της συγκρίνοντας το νέο δάπεδο με το προηγούμενο ώστε να συγκεντρώσει πολύτιμα δεδομένα.

Ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα εξήγησε το λόγο που δεν αγωνίστηκαν στο Σίλβερστον με το καινούργιο πάτωμα: «Το σχέδιο ήταν από την αρχή αυτό το δάπεδο να χρησιμοποιηθεί μόνο για δοκιμές. Θέλαμε να έχουμε μια πρώτη εικόνα από αυτή τη νέα προδιαγραφή, καθώς ο επόμενος αγώνας περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ, κάτι που δυσκολεύει τις άμεσες συγκρίσεις και την εισαγωγή νέων στοιχείων».

Ο Ιταλός επικεφαλής εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απόδοση της αναβάθμισης: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από όσα είδαμε στο FP1. Όλες οι ενδείξεις μάς οδηγούν στο να εισάγουμε το νέο δάπεδο σε επόμενους αγώνες».

Η McLaren δεν επαναπαύεται

Παρά την εξαιρετική πορεία της McLaren φέτος, ο Στέλα υπενθύμισε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο, φέρνοντας ως παράδειγμα τον αγώνα του Καναδά, όπου νικητής αναδείχθηκε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ενώ κανείς από τους δύο οδηγούς της McLaren δεν ανέβηκε στο βάθρο.

«Ο αγώνας στον Καναδά έδειξε ότι μόλις χάσεις τη συγκέντρωσή σου, χάνεις και τη νίκη. Η νίκη δεν σου χαρίζεται, πρέπει να την κερδίζεις. Μέσα από σωστή προετοιμασία και με επιμονή στην πίστα», ανέφερε.

Η μάχη δεν τελειώνει στους 12 αγώνες

Μετά από 12 αγώνες στη σεζόν του 2025, η McLaren οδηγεί την κούρσα και στα δύο πρωταθλήματα. Στους κατασκευαστές, προηγείται της Ferrari με διαφορά 238 βαθμών, ενώ στο πρωτάθλημα οδηγών οι δύο πιλότοι της βρίσκονται μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος υπολείπεται κατά 69 βαθμούς του πρωτοπόρου Όσκαρ Πιάστρι.

Ο Στέλα τόνισε ότι η στρατηγική για το υπόλοιπο της σεζόν παραμένει σταθερή: «Η αποστολή μας για το δεύτερο μισό της χρονιάς είναι να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα. Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό μας και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε αγώνες, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις στους φιλάθλους μας».

