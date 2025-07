Μετά από τις δοκιμές στο Μουτζέλο η ιταλική ομάδα είναι έτοιμη για τη συνέχεια της σεζόν της Formula 1 και ευελπιστεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

H Scuderia Ferrari βρέθηκε για δύο ημέρες στο Μουτζέλο της Τοσκάνης στην Ιταλία και πραγματοποίησε δύο διαφορετικά τεστ. Το ένα αφορούσε ιδιωτικές δοκιμές με παλαιότερο μονοθέσιο, το οποίο οδήγησαν οι Αντόνιο Τζοβινάτσι και Γκουάνγιου Ζου.

Το δεύτερο τεστ ήταν και το πιο σημαντικό. Η ομάδα του Μαρανέλο εκμεταλλεύτηκε τους κανονισμούς για να κάνει την ημέρα κινηματογράφησης με την SF-25 η οποία είχε πάνω της νέα εξαρτήματα.

Trackside in Tuscany 🇮🇹 pic.twitter.com/GvJhv4p09z

Στις ημέρες κινηματογράφησης οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 200 χιλιόμετρα σε πίστα. Παρά τον περιορισμένο αριθμό, οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον έκαναν από 19 γύρους και σύλλεξαν πολύτιμα δεδομένα.

Το κύριο νέο εξάρτημα της SF-25 είναι η πίσω ανάρτηση. Σκοπός της είναι να μεγαλώσει το εύρος λειτουργίας του μονοθεσίου ώστε τεχνικοί και μηχανικοί του Μαρανέλο να ξεκλειδώσουν την ταχύτητα που ψάχνουν από το ξεκίνημα της σεζόν.

Η νέα πίσω ανάρτηση θα επιτρέψει στους μηχανικούς να στήνουν το μονοθέσιο πιο κοντά στο έδαφος, ενώ παράλληλα θα είναι πιο προβλέψιμο για τους οδηγούς. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να αντλήσουν περισσότερη απόδοση, μιας και δεν θα περιορίζονται οι δυνατότητές τους από τις αδυναμίες της SF-25. Τόσο ο Λεκλέρ όσο και ο Χάμιλτον έχουν μιλήσει πολλές φορές για το γεγονός πως το μονοθέσιο είναι δύσκολο και απρόβλεπτο.

From Monaco to Mugello with @Charles_leclerc 🏡🇮🇹 pic.twitter.com/ycCYPsG8Sj