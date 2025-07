Ο Ισπανός είχε αρκετές επιλογές για το 2025 πριν καταλήξει να βάλει την υπογραφή του με τη Williams Racing.

Προτού καν ξεκινήσει η σεζόν του 2024 για το πρωτάθλημα της Formula 1, o Κάρλος Σάινθ βρέθηκε στην αγορά οδηγών. Αυτό συνέβη όταν έγινε γνωστό πως η Ferrari είχε υπογράψει με τον Λιούις Χάμιλτον για το 2025, αφήνοντάς τον χωρίς θέση στο Μαρανέλο.

Από τότε, το όνομά του συνδέθηκε με αρκετές ομάδες, ανάμεσά τους η Sauber (από το 2026 θα τη γνωρίζουμε ως Audi) και η Alpine. Όμως τελικά ο Σάινθ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Williams, ομάδα-πελάτη της Mercedes.

