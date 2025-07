Οι νέοι της Formula 1 έχουν κάνει ήδη αίσθηση στο φετινό πρωτάθλημα και όλοι τους έχουν βαθμολογηθεί έστω και μία φορά στο πρώτο μισό της σεζόν.

Η φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 αναμενόταν με αγωνία όχι μόνο για τις κορυφαίες θέσεις. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι rookies «έκλεψαν» από την πρώτη στιγμή την παράσταση και έχουν ήδη αποδείξει πως όχι μόνο αξίζουν μια θέση στο grid, αλλά πως θα κάνουν λαμπρή καριέρα.

Αυτοί οι τέσσερις είναι οι: Κίμι Αντονέλι με Mercedes, Ίσακ Χατζάρ με Racing Bulls, Όλιβερ Μπέρμαν με Haas και Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Sauber.

Στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 12 αγώνες βρίσκεται ο Αντονέλι. O Ιταλός έχει το καλύτερο μονοθέσιο από τους τέσσερις και έχει μαζέψει 63 βαθμούς σε 12 Grand Prix. Οι τελευταίοι έξι αγώνες έχουν αποδειχθεί δύσκολοι για τον Αντονέλι, ο οποίος μετρά 4 εγκαταλείψεις.

Ο Χατζάρ είναι δεύτερος με 21 βαθμούς. Μόνο σε Μονακό και Ισπανία έχει συλλέξει 14 βαθμούς και η ταχύτητα που έχει δείξει τον καθιστά σοβαρό υποψήφιο για τη Red Bull Racing το 2026.

Ο Μπέρμαν έχει βαθμολογηθεί μόλις σε ένα Grand Prix, όμως οι επιδόσεις του έχουν εντυπωσιάσει τους πάντες. Μάλιστα σε πολλά Grand Prix έχει κερδίσει στα ίσα τον πολύπειρο teammate του, Έστεμπαν Οκόν.

Ο Μπορτολέτο από την πρώτη στιγμή έδειξε εξαιρετική ταχύτητα στον ένα γύρο, όμως υστερούσε σε ρυθμό αγώνα. Η αναβάθμιση της Sauber στην Ισπανία του έχει δώσει αυτοπεποίθηση και οι προσπάθειές του αναλήφθηκαν στην Αυστρία με την 8η θέση στον αγώνα.

