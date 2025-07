Κρίσιμη αναμένεται αυτή η εβδομάδα για την ιταλική ομάδα στην οποία τόσο οι μηχανικοί όσο και οι οδηγοί ελπίζουν να αλλάξει τη φετινή της σεζόν στη Formula 1.

Η Ferrari ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μία σημαντική δοκιμή στο Μουτζέλο, με στόχο να επιβεβαιώσει την απόδοση μιας νέας σχεδίασης της πίσω ανάρτησης που μπορεί να αλλάξει τη φετινή της πορεία στη Formula 1. Η SF-25 θα κάνει γύρους στην ιστορική πίστα της Τοσκάνης την Πέμπτη 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο μιας ημέρας κινηματογράφησης (filming day), προτού η αναβάθμιση κάνει το ντεμπούτο της στο GP Βελγίου.

