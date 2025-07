Τα social media και η μανία διάδοσης κάθε γεγονότος που συμβαίνει στη Formula 1, είτε αυτά αληθεύουν είτε όχι, ενδέχεται να ανακάλυψαν μία… βόμβα που περιμένει να σκάσει.

Οι φήμες περί πιθανής μετακίνησης του Μαξ Φερστάπεν στη Mercedes παίρνουν νέα τροπή. Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από το ρόλο του επικεφαλής της Red Bull Racing, τα social media «πήραν φωτιά» λόγω ενός ταξιδιού στη Σαρδηνία.

Οι παρατηρητικοί φίλοι της Formula 1 που δεν μπορούν να… ξεκολλήσουν από τα social media εντόπισαν πως τόσο ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής όσο και ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, βρέθηκαν ταυτόχρονα στη Σαρδηνία. Αυτό έχει πυροδοτήσει νέο κύμα σεναρίων ότι ίσως πραγματοποιήθηκε μυστική συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι φήμες περί ενδιαφέροντος του Φερστάπεν για μεταγραφή στη Mercedes κυκλοφορούν εδώ και μήνες, ενώ ο νυν οδηγός της ομάδας, Τζορτζ Ράσελ, είχε παραδεχτεί πρόσφατα ότι «έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις». Παράλληλα, ο ίδιος ο Βολφ έχει αρνηθεί να διαψεύσει ότι είχε επαφή με τον Ολλανδό οδηγό, ενισχύοντας τη φημολογία.

Αναρτήσεις στα social media αναζωπύρωσαν τη συζήτηση ταν έγιναν διαθέσιμα στο κοινό στοιχεία παρακολούθησης που έδειχναν τα γιοτ των Βολφ και Φερστάπεν να πλέουν σχεδόν δίπλα-δίπλα στα ανοικτά της Σαρδηνίας. Το γεγονός αυτό ο διαδέχθηκε πληροφορία πως το αεροπλάνο του Φερστάπεν προσγειώθηκε στη Σαρδηνία, προερχόμενο από τη Νίκαια.

Μάλιστα, το γύρο του διαδικτύου έκαναν ψεύτικες φωτογραφίες που εμφανίζουν τους δύο άνδρες να επιβιβάζονται στο ιδιωτικό τζετ του Ολλανδού.

Toto Wolff and Max Verstappen just hanging out in Sardinia pic.twitter.com/lktbvGfrzi