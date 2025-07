Η νέα ομάδα της Formula 1 θα εντάξει - όπως όλα δείχνουν - στο δυναμικό της ένα όνομα το οποίο εδώ και μήνες φαίνεται πως βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της.

Η Cadillac συνεχίζει να αξιολογεί τις διαθέσιμες επιλογές για το οδηγικό της δίδυμο, ενόψει της παρθενικής της σεζόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 το 2026. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει καταλήξει στον πρώτο εκ των δύο οδηγών της για την επόμενη χρονιά.

Αυτός είναι ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει ως ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της νέας ομάδας του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Ωστόσο σύμφωνα με το planetf1 δεν υπάρχει τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ η Cadillac δεν βιάζεται να προβεί στην οποιαδήποτε ανακοίνωσε στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος έχασε τη θέση του στη Red Bull Racing στο τέλος του 2024, είναι ανάμεσα στους οδηγούς που έχουν συνδεθεί έντονα με την Cadillac. Παρά το δύσκολο τέλος στη θητεία του με την αυστριακή ομάδα, η συνολική του αξία φαίνεται να αναθεωρείται θετικά, ειδικά μετά τις μέτριες επιδόσεις των διαδόχων του, Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα, στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν.

Η εικόνα του Μεξικανού, που διαθέτει: 281 εκκινήσεις σε Grand Prix της Formula 1 και 6 νίκες. Πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα του έχει παίξει και η εμπορικότητά του. Μεγάλη διείσδυση στη λατινοαμερικανική αγορά τον καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό για μία νέα ομάδα που θέλει να συνδυάσει εμπειρία, τεχνική κατεύθυνση και εμπορική αναγνωρισιμότητα.

If I'm Cadillac I'm signing them both, that experience is going to be invaluable. pic.twitter.com/1oDMzit7ws