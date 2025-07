Ο νέος επικεφαλής της Red Bull Racing μας συστήνεται και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τις πρώτες εβδομάδες της νέας του θητείας.

Μία νέα εποχή στη Red Bull Racing ξεκίνησε, αυτή του Λορέν Μεκίς. Ο Γάλλος αντικατέστησε τον απολυμένο Κρίστιαν Χόρνερ και είναι πλέον αυτός που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας που δεν σταματά να κατακτά τίτλους από το 2021.

Το έργο του δεν θα είναι εύκολο, καθώς έχει να διαχειριστεί μια σειρά από προβλήματα με την ανταγωνιστικότητα της RB21, το θέμα παραμονής του Μαξ Φερστάπεν και την προετοιμασία για το 2026.

