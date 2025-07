Πεπεισμένος πως θα παλεύει μέχρι το τέλος του 2025 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 με τον teammate του, είναι ο Αυστραλός της McLaren.

Ο Όσκαρ Πιάστρι είναι πεπεισμένος πως η μάχη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 για το 2025 θα κριθεί στους τελευταίους αγώνες της χρονιάς. Βασικός του αντίπαλος δεν θα είναι κάποιος από τη Red Bull Racing ή τη Ferrari, αλλά o teammate του, Λάντο Νόρις.

Η McLaren έχει κυριαρχήσει στο πρώτο μισό της χρονιάς, με τους δύο οδηγούς της να έχουν κερδίσει τους 9 από τους 12 αγώνες που έχουν διεξαχθεί έως τώρα. Ο Πιάστρι έχει πάρει τις 5 από αυτές τις νίκες και να προηγείται στη βαθμολογία με διαφορά 8 βαθμών έναντι του Νόρις.

Can we just be on track again, please 🥲#McLaren pic.twitter.com/mDPPmdAF6u