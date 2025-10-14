Οι νέοι κανονισμοί της Formula 1 το 2026 δεν θα αλλάξουν μόνο τη μορφή των μονοθεσίων αλλά και τις μάχες των οδηγών στην πίστα κατά τη διάρκεια των Grand Prix.

Η σεζόν του 2026 θα φέρει ίσως τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία της Formula 1, με ριζικές αλλαγές τόσο στο σασί όσο και στους κινητήρες. Ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, μίλησε για όλα όσα έρχονται την επόμενη χρονιά και θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί θα δίνουν μάχες.

Ο Βρετανός πιστεύει ότι αυτές οι αλλαγές θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που γίνονται οι προσπεράσεις, με μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική δεξιότητα και λιγότερη εξάρτηση από ηλεκτρονικά βοηθήματα, όπως το DRS.

Νέα φιλοσοφία στο προσπέρασμα

Οι νέοι κινητήρες του 2026 θα διαθέτουν σχεδόν ίση κατανομή ισχύος μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτρικού συστήματος (50-50), ενώ τα μονοθέσια θα είναι πιο ελαφριά και μικρότερα. Στόχος είναι να ενισχυθεί η μάχη τροχό με τροχό και να γίνουν πιο φυσικές οι προσπεράσεις.

Αν και αρχικά οι οδηγοί εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί μετά τις πρώτες δοκιμές στους προσομοιωτές. Ο Σαρλ Λεκλέρπως τα νέα μονοθέσια είναι «λιγότερο απολαυστικά» στην οδήγηση, όμως ο Βόουλς εκτιμά πως η στάση τους έχει αλλάξει.

«Οι προσπεράσεις θα είναι διαφορετικές, αλλά θα υπάρχουν. Απλώς θα γίνονται με άλλο τρόπο απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει. Στην αρχή οι οδηγοί ήταν διστακτικοί. Τη δεύτερη φορά όμως άρχισαν να το βρίσκουν ενδιαφέρον και πλέον, μετά από μερικές προσπάθειες, πραγματικά το απολαμβάνουν. Υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος βελτιστοποίησης και πλέον κατανοούν πού μπορούν να κερδίσουν πλεονέκτημα», εξήγησε ο Βόουλς στη συνέντευξη Τύπου των επικεφαλής των ομάδων στο περιθώριο του GP της Σιγκαπούρης.

Ο Βρετανός τόνισε επίσης ότι τα σημεία προσπέρασης σε κάθε πίστα ίσως αλλάξουν.

«Για παράδειγμα, στο Σπα πιθανότατα δε θα δούμε τόσο συχνά προσπεράσεις στην αρχή της ευθείας Κέμελ, καθώς ο τρόπος που ο οδηγός θα αξιοποιεί την ενέργεια θα είναι διαφορετικός», ανέφερε.

Η F1 αποχαιρετά το DRS

Από το 2026, το DRS θα αντικατασταθεί από ένα σύστημα χειροκίνητης υπέρβασης ισχύος, το οποίο είναι ένα είδος «push-to-pass» κουμπιού. Αυτό θα επιτρέπει στον οδηγό να απελευθερώνει επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια μετά τα 280 χλμ/ώρα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για επίθεση, είτε για άμυνα στην πίστα.

Ο Βόουλς πιστεύει πως αυτή η αλλαγή θα αναδείξει τους πιο τεχνικά ικανούς οδηγούς, αυτούς που γνωρίζουν βαθύτερα το αυτοκίνητό τους και μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη διαθέσιμη ενέργεια.

«Με τον τρόπο που έχουν σχεδιαστεί οι νέοι κανονισμοί, οι οδηγοί θα είναι πιο απασχολημένοι στο cockpit. Δεν το θεωρώ αρνητικό. Αντίθετα, θα ξεχωρίσουν εκείνοι που έχουν πλήρη έλεγχο του μονοθεσίου, που σκέφτονται δημιουργικά και μπορούν να διαχειριστούν σωστά την ενέργεια».

Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Μπορείς σχεδόν να γεμίσεις ολόκληρη τη μπαταρία σε ένα φρενάρισμα, αλλά να την εξαντλήσεις μέσα σε μια ευθεία. Αυτό αλλάζει εντελώς τη δυναμική των αγώνων σε σχέση με ό,τι έχουμε σήμερα».

