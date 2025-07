O Γάλλος υποπτεύεται πως δεν υπάρχει απλά μία «κατάρα» που δεν επιτρέπει στο δεύτερο μονοθέσιο των «ταύρων» να αποδίδει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Τα τελευταία χρόνια ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Red Bull Racing είναι το γεγονός πως δεν μπορεί να αντλήσει την ίδια απόδοση και από τα δύο της μονοθέσια. Αρκετοί το έχουν χαρακτηρίσει ως «κατάρα» λόγω του Μαξ Φερστάπεν, όμως στον κόσμο της Formula 1 η απάντηση είναι πιο περίπλοκη.

Ο Πιέρ Γκασλί της Alpine τοποθετήθηκε δημόσια για τη διαρκή «κατάρα» της δεύτερης θέσης στη Red Bull. Ο Γάλλος εξήγησε πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί δίπλα στον Φερστάπεν δεν οφείλονται σε έναν κοινό παρονομαστή, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες που επηρεάζουν ξεχωριστά τον καθένα.

