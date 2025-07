Η φετινή σεζόν της Formula E έχει μετατραπεί σε όνειρο για τη Nissan, καθώς είδε τον οδηγό της, Όλιβερ Ρόουλαντ να ανακηρύσσεται παγκόσμιος πρωταθλητής στον αγώνα του Βερολίνου.

Ο Βρετανός οδηγός είχε μια χρονιά που θα θυμάται, κατακτώντας επτά βάθρα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νικών, ενώ αγωνίστηκε σε ένα έντονο Σαββατοκύριακο που περιλάμβανε δύο αγώνες στο Βερολίνο για να εξασφαλίσει φέτος τον τίτλο.

Μπαίνοντας στον πρώτο αγώνα με προβάδισμα 69 βαθμών στην κατάταξη, ο Ρόουλαντ έπρεπε να διατηρήσει τη διαφορά στους 58 βαθμούς ή και περισσότερο μέχρι το τέλος του τριημέρου για να κερδίσει μαθηματικά τον τίτλο στη Γερμανία. Ο πρώτος αγώνας αποδείχθηκε δύσκολος, μιας και παρά το γεγονός πως ο Ρόουλαντ ξεκίνησε τρίτος είχε επαφή στα τελευταία του στάδια στάδια. Αυτό αυτό το συμβάν αποκόμισε ποινή για τη δεύτερη μάχη που θα ξεκινούσε την Κυριακή.

A season we'll never forget ❤️ @oliverrowland1 WORLD CHAMPION @Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/bHiPPYZGka

Στον δεύτερο αγώνα του Βερολίνου, ο οποίος ήταν ο 14ος της σεζόν, ο Ρόουλαντ ξεκίνησε 8ος και πέρασε τη γραμμή τερματισμού 4ος, με τον κύριο αντίπαλό του για τον τίτλο να τερματίζει εκτός πρώτης δεκάδας. Έτσι ο Ρόουλαντ αύξησε το προβάδισμά του στους 59 βαθμούς και αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής για τη σεζόν 2024/25. Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Σέτε παρατάχθηκε 21ος. και τερμάτισε 9ος και σκόραρε τους πρώτους του βαθμούς για την ιαπωνική.

Η 11η σεζόν της Formula E ολοκληρώνεται στον αγώνα της έδρας του Ρόουλαντ στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, με προορισμό τη μοναδική ημι-κλειστή πίστα ExCeL του Λονδίνου στις 25-27 Ιουλίου.

A special moment made even sweeter 🥹



Oliver Rowland's daughter congratulated her World Champion dad on the team radio 🥰@Hankook_Sport #BerlinEPrix pic.twitter.com/EXL7EHSdBl