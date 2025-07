Το ηλεκτρικό pick up των 1.600 ίππων διέλυσε τον ανταγωνισμό στα χέρια του Γάλλου Ρομάν Ντιμά.

Ένα ακόμα Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ (FoS) πέρασε στην ιστορία, προσφέροντας επί ένα τετραήμερο μοναδικές στιγμές στις χιλιάδες επισκεπτών στο κτήμα που βρίσκεται νότια του Λονδίνου. Κορυφαία στιγμή και φέτος η χρονομετρημένη δοκιμασία στην ανάβαση, το λεγόμενο Shoot-Out.

Romain Dumas (@RomainDumas) is your 2025 Timed Shoot-Out Champion!

Behind the wheel of the 1419PS #Ford Supertruck, the Frenchman climbed our 1.16-mile Hillclimb course in just 43.22 secs and claimed victory over an incredible field of high-powered competitors. Were you watching… pic.twitter.com/Ls4vfMwN1u