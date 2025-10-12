Πώς θα άλλαζε η ιστορία της Formula 1 αν ίσχυε πάντα το τωρινό βαθμολογικό σύστημα με 25 βαθμούς στον νικητή;

Συνολικά 34 οδηγοί έχουν στεφθεί πρωταθλητές στην 75χρονη ιστορία της Formula 1. Πώς όμως θα είχαν αλλάξει τα πράγματα αν από το 1950 ίσχυε το σημερινό σύστημα βαθμολογίας;

Το τωρινό σύστημα (ισχύει από το 2010) βαθμολογεί τους 10 πρώτους οδηγούς ως εξής: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Πλέον υπάρχουν και αγώνες Σπριντ, ενώ από φέτος δεν υπάρχει ο ένας επιπλέον βαθμός για τον ταχύτερο γύρο.

Ας κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία και ας πούμε το μεγάλο «αν».

1999: Χάκινεν εναντίον Ιρβάιν

Το πρωτάθλημα του 1999 εξελίχθηκε σε θρίλερ ανάμεσα στους Μίκα Χάκινεν (McLaren - Mercedes) και Έντι Ιρβάιν (Scuderia Ferrari) μετά τον τραυματισμό του Μίκαελ Σουμάχερ στο Σίλβερστον. Ο τίτλος κατέληξε στον Φινλανδό με διαφορά μόλις δύο βαθμών: 76 έναντι 74.

Το 1999 βαθμολογούνταν οι 6 πρώτοι οδηγοί (10, 6, 4, 3, 2, 1) και αν τότε ίσχυε το σημερινό βαθμολογικό σύστημα πρωταθλητής θα ήταν ο Ιρβάιν και μάλιστα με διαφορά 21 βαθμών.

Ο Προστ θα έπιανε στους τίτλους τους Σουμάχερ - Χάμιλτον

O Αλέν Προστ στέφθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής το 1985, όμως αν τότε ίσχυε το σημερινό σύστημα βαθμολογίας θα είχε κερδίσει τον πρώτο του τίτλο το 1983, στην ισοβαθμία με τον Νέλσον Πικέ.

Ο «καθηγητής» θα κέρδιζε τον τίτλο και το 1984, με διαφορά 17 βαθμών από τον teammate του στην McLaren, Νίκι Λάουντα. Εκείνη τη σεζόν ο Αυστριακός στέφθηκε πρωταθλητής με διαφορά μισού βαθμού! (είχαν δοθεί μισοί βαθμοί στους οδηγούς στο Μονακό, καθώς εκείνο το Grand Prix δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυνατής βροχής).

Ο τρίτος τίτλος που θα κέρδιζε ο Προστ με το σημερινό βαθμολογικό σύστημα θα ήταν εκείνος του 1988, τη χρονιά της κυριαρχίας της McLaren-Honda. Ο Γάλλος και ο Άιρτον Σένα κέρδισαν τους 15 από τους 16 αγώνες της σεζόν. Ο τίτλος κατέληξε στον Βραζιλιάνο, αλλά αν ίσχυε το τωρινό σύστημα, πρωταθλητής θα ήταν ο Προστ (με 301 βαθμούς, έναντι 275 του Σένα).

Πατέρας και γιος θα κέρδιζαν από έναν επιπλέον τίτλο

Με το σημερινό βαθμολογικό σύστημα, ο Γκρέιαμ Χιλ (πρωταθλητής το 1962 και το 1968) θα κέρδιζε τον τίτλο και του 1964, από τον Τζον Σέρτις. Ο Ντέιμον Χιλ (γιος του Γκρέιαμ και πρωταθλητής το 1996) θα κέρδιζε τον πρώτο του τίτλο το 1994 από τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Όπως ο Σέρτις, τον μοναδικό του τίτλο στην F1 θα έχανε και ο Τζέιμς Χαντ. Πρόκειται για τη σεζόν του 1976, που αποτυπώθηκε στην ταινία «Rush» του 2013. Με το τωρινό σύστημα βαθμολογίας, πρωταθλητής θα ήταν ο Νίκι Λάουντα, με διαφορά 2 βαθμών.