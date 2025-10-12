Στη γαλλική ομάδα της Formula 1 παραδέχονται πως πλησιάζει η ώρα της απόφασης για το ποιος οδηγός θα πλαισιώσει τον Πιέρ Γκασλί την επόμενη χρονιά.

Η Alpine F1 φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο να κλείσει το δίδυμο οδηγών της για το 2026, με τον νέο διευθυντή, Στιβ Νίλσεν, να προαναγγέλλει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί «πολύ σύντομα».

Η φετινή σεζόν έχει αποδειχθεί ασταθής για την ομάδα του Ένστον, η οποία μετρά μόλις 20 βαθμούς, όλους χάρη στον Πιέρ Γκασλί. Παρά τις δυσκολίες, η Alpine δείχνει σημάδια αναδιοργάνωσης ενόψει της νέας εποχής κανονισμών του 2026.

Τα πρόσωπα και οι αλλαγές

Η χρονιά σημαδεύτηκε από την παραίτηση του Όλιβερ Όουκς μετά το GP του Μαϊάμι, αλλά και από την αποχώρηση του Τζακ Ντούχαν, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Φράνκο Κολαπίντο. Ο Αργεντινός rookie, που αρχικά δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό, δείχνει πλέον σαφή βελτίωση, γεγονός που του δίνει πλεονέκτημα στη «μάχη» για τη θέση του δεύτερου οδηγού.

Ο Φλάβιο Μπριατόρε, που εκτελεί καθήκοντα προσωρινού επικεφαλής, έχει ήδη περιορίσει τη λίστα των υποψηφίων στους Φράνκο Κολαπίντο και Πολ Άρον, τον Εσθονό δοκιμαστή της ομάδας.

Η βελτίωση του Κολαπίντο και η απόφαση που έρχεται

Στο περιθώριο του GP Σιγκαπούρης, ο Στιβ Νίλσεν σχολίασε τη βελτίωση του Κολαπίντο, δείχνοντας ικανοποιημένος από την πορεία του νεαρού: «Είναι δύσκολο για τους νέους οδηγούς που έρχονται από τη Formula 2. Ο Φράνκο είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά πλέον έχει σταθεροποιηθεί. Στους τελευταίους αγώνες έχει σταθεί στο ίδιο επίπεδο με τον Πιέρ, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό».

Ο Νίλσεν τόνισε πως η Alpine δεν θα βιαστεί, αλλά θέλει να αποφασίσει πριν το φινάλε της χρονιάς: «Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η πορεία αλλά ελπίζουμε να συνεχιστεί. Και τότε θα πάρουμε την απόφασή μας για τον Φράνκο ή όποιον άλλον βρίσκεται στο κάδρο. Απομένουν ακόμα λίγοι αγώνες μέχρι να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση».

