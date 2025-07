Δεύτερη συνεχόμενη pole position για την Cadillac στο WEC, η οποία κλείδωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον αγώνα 6 ωρών στο Ιντερλάγκος.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο, ο πέμπτος αγώνας του WEC για το 2025, εξελίχθηκαν με έναν άκρως συναρπαστικό τρόπο. Η μάχη για την pole position κρίθηκε στο τέλος της Hyperpole με την Cadillac να κάνει για δεύτερο σερί αγώνα το 1-2.

Ο Άλεξ Λιν με το #12 Cadillac V-Series.R της Team Jota σημείωσε το 1:22,570 και κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη pole position του μετά το Λε Μαν. Ο Βρετανός που έγραψε το νέο ρεκόρ πίστας για αγωνιστικά Hypercar ήταν 0,100 δλ ταχύτερος του Σεμπαστιέν Μπουρντέ με το #38 Cadillac, με την αγγλοαμερικανική ομάδα.

CADILLAC ON POLE IN SAO PAULO 🙌🇧🇷



Another one in the bag for Alex Lynn!!#WEC #6HSaoPaulo @CadillacVSeries @JotaSport pic.twitter.com/O0INb01YQu