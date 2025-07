Τι έδειξαν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά στην ανάβαση του Γκούνγουντ, το απόγευμα της Παρασκευής.

Κάθε χρόνο η ανάβαση μήκους 1,86 χλμ. αποτελεί το highlight στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Γκούντγουντ. To λεγόμενο Shootout θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής 13 Ιουλίου και την Παρασκευή οι αγωνιζόμενοι έδωσαν μία πρώτη γεύση στο κοινό.

Ταχύτερος στις χρονομετρημένες δοκιμές ήταν ο Ρομέν Ντιμά με το ηλεκτρικό Ford Supertruck (44:09). Ο Γάλλος είχε κερδίσει το 2024, με ένα άλλο ηλεκτρικό Ford, το Supervan 4.2.

