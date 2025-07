Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Γερμανία και την πίστα του Σάχσενρινγκ.

Ο μαγικός κόσμος του MotoGP επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με έναν από τους πιο παραδοσιακούς αγώνες στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Έπειτα από το GP Ολλανδίας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Γερμανίας το τριήμερο 11-13 Ιουλίου στην πίστα του Σάχσενρινγκ.

Πρόκειται για τον 11ο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο MotoGP το 1998 και από το 2001 απέκτησε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η διαδρομή έχει μήκος 3,67 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 στροφές, δέκα αριστερές και μόλις τρεις δεξιές. Πρόκειται για ένα μια πολύ διαφορετική πίστα από το Άσεν, με τις απαιτήσεις από αναβάτες και μοτοσικλέτες να είναι διαφορετικές.

Τις περισσότερες νίκες στο Σάχσενρινγκ έχει κατακτήσει ο Μαρκ Μάρκεθ με 8 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα του 2024 ήταν ο Πέκο Μπανάια. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Χόρχε Μαρτίν με στο 1:20,667.

Η κατάσταση στο πρωτάθλημα αναβατών έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει καθώς οδεύουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μισού της φετινής σεζόν. Ο Μαρκ Μάρκεθ έχει ένα άνετο προβάδισμα 68 βαθμών έναντι του αδερφού του Άλεξ, ο οποίος θα αγωνιστεί στο Σάχσενρινγκ παρά τον τραυματισμό του.

Ο Πέκο Μπανάια ψάχνει τη δεύτερη φετινή του νίκη, όμως το πρωτάθλημα έχει κάνει πιθανότατα «φτερά». Ο Ιταλός είναι πλέον 126 βαθμούς πίσω από τον Μ. Μάρκεθ.

