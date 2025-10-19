Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει να διεξάγεται στο Όστιν έως το 2034.

Η Formula 1 ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 2034, διασφαλίζοντας ότι ο αγώνας του Όστιν θα συνεχίσει να βρίσκεται στο καλεντάρι για τουλάχιστον ακόμη δέκα χρόνια. Η συμφωνία αφορά το Circuit of the Americas (COTA), την πίστα που βρίσκεται λίγο έξω από το Όστιν του Τέξας και φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα F1 το 2012. Από τότε, το COTA έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς πίστες στο πρωτάθλημα, τόσο για τους οδηγούς όσο και για το κοινό, χάρη στη χαρακτηριστική ανηφόρα στην πρώτη στροφή, τις τεχνικές αλλαγές ρυθμού και την εξαιρετική ατμόσφαιρα στις κερκίδες.

Σύμφωνα με τη Formula 1, η παράταση της συμφωνίας αντικατοπτρίζει την επιτυχία του θεσμού στις ΗΠΑ, όπου η δημοτικότητα του σπορ έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Μόνο το 2023, πάνω από 400.000 θεατές παρακολούθησαν το τριήμερο του αγώνα, καθιστώντας το Austin GP έναν από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους γύρους του πρωταθλήματος.

BREAKING: The United States Grand Prix at COTA will remain on the calendar through to 2034! 🇺🇸#F1 #USGP pic.twitter.com/g3iCjnoeoS — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Το Circuit of the Americas αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2012 μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει μερικές από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της σύγχρονης Formula 1 και έχει βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του σπορ στη Βόρεια Αμερική».

Με τη συμφωνία αυτή, η Formula 1 διασφαλίζει τη σταθερή παρουσία της σε μία από τις τρεις αμερικανικές πίστες του ημερολογίου, μαζί με το Μαϊάμι και το Λας Βέγκας. Η ανανέωση του Όστιν ενισχύει τη στρατηγική της F1 να εδραιώσει τη θέση της στη μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, εκεί όπου το ενδιαφέρον του κοινού και των χορηγών βρίσκεται σε συνεχή άνοδο.

Από το 2012 μέχρι σήμερα, το Circuit of the Americas έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Formula 1, με αξέχαστες νίκες για οδηγούς όπως οι Λιούις Χάμιλτον, Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Ράικονεν. Και με τη νέα δεκαετή συμφωνία, φαίνεται ότι θα συνεχίσει να γράφει ιστορία για πολλά χρόνια ακόμη.