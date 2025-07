O πρώην επικεφαλής της Red Bull Racing είναι 2ος στη λίστα των team principals με τις περισσότερες νίκες στη Formula 1.

Η οικογένεια της Formula 1 προσπαθεί να... χωνέψει την απομάκρυνση του Κρίστιαν Χόρνερ από την ηγεσία της Red Bull Racing. Μπορεί η απόφαση να ήταν αιφνιδιαστική, όμως μαινόταν εδώ και πολύ καιρό μία μάχη εξουσίας στο εσωτερικό όχι μόνο της αυστριακής ομάδας αλλά και της μητρικής Red Bull.

Στις 20+1 σεζόν που παρέμεινε στο τιμόνι της αυστριακής ομάδας, ο Χόρνερ πανηγύρισε 8 πρωταθλήματα οδηγών (4 με τον Σεμπάστιαν Φέτελ και άλλα τόσα με τον Μαξ Φερστάπεν) και 6 πρωταθλήματα κατασκευαστών.

Ο ίδιος ο Βρετανός οδήγησε την Red Bull Racing του σε 124 νίκες, επίδοση που τον φέρνει δεύτερο στη λίστα με τις περισσότερες νίκες ενός team principal με την ίδια ομάδα. Απείχε μόλις 14 νίκες από τον Ρον Ντένις, ο οποίος πανηγύρισε 138 φορές ως επικεφαλής της McLaren. Μόλις 5ος στη λίστα είναι ο Ζαν Τοντ, με 98 νίκες στη χρυσή εποχή της Scuderia Ferrari.

