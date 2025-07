Ο άστατος καιρός ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής στο GP Μ. Βρετανίας, με τη McLaren να κάνει ξανά το 1-2 – Ιστορικό βάθρο για τον Χούλκενμπεργκ.

Το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας, ο 12ος γύρος του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, ήταν ένας κλασικός αγώνας στο Σίλβερστον: με βροχή, Αυτοκίνητα Ασφαλείας, ανατροπές και έναν Βρετανό νικητή για να χαρούν οι εκατοντάδες χιλιάδες των θεατών που κατέκλυσαν την πίστα.

Για άλλη μία φορά οι δύο οδηγοί της McLaren βρίσκονταν σε δικό τους αγώνα και η νίκη «παίχτηκε» μεταξύ τους. Νικητής αναδείχτηκε ο Λάντο Νόρις, εκμεταλλευόμενος σε μεγάλο βαθμό την ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχτηκε ο Όσκαρ Πιάστρι.

Η ποινή που έκανε τη διαφορά

Ο Αυστραλός δέχτηκε την (μάλλον αυστηρή σε πρώτη ανάγνωση) ποινή για τον τρόπο που προσπάθησε να ελέγξει το γκριντ στην επανεκκίνηση μετά το τρίτο Αυτοκίνητο Ασφαλείας και παρότι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχε την πρωτοπορία του αγώνα, που σε κάποια σημεία μάλιστα έδειχνε άνετη, έπρεπε να συμβιβαστεί με τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έχει μια μεγάλη καριέρα στην F1, από την οποία το μόνο που έλειπε ήταν μια παρουσία στο βάθρο. Αυτό δεν ισχύει πλέον, καθώς ο Γερμανός οδηγός της Sauber εκμεταλλεύτηκε ταχύτητα, εμπειρία και στρατηγική για να κερδίσει 16 θέσεις στον αγώνα (ξεκίνησε 19ος!) και να τερματίσει στην 3η θέση. Ιστορική ημέρα για τον Χούλκενμπεργκ.

LAP 51/52



A first podium is in sight for Nico 🔭#F1 #BritishGP pic.twitter.com/djPFJytiy2 — Formula 1 (@F1) July 6, 2025

Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά

Ο Λούις Χάμιλτον με τη Ferrari πέρασε από πολλές φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, για να φτάσει στο τελευταίο στάδιό του, όταν η πίστα πλέον είχε στεγνώσει, τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από το 14ο συνεχόμενο βάθρο στον αγώνα της πατρίδας του. Στο τέλος δεν τα κατάφερε και τερμάτισε στην 4η θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε να ξεκινά τον αγώνα με μειονέκτημα, αν και βρισκόταν στην pole, καθώς η πίστα ήταν βρεγμένη και το μονοθέσιο της Red Bull ήταν στημένο με πολύ χαμηλή κάθετη δύναμη. Προσθέστε και ένα λάθος στην τελευταία επανεκκίνηση, όπου Ο Ολλανδός έκανε τετακέ, και η 5η θέση μοιάζει να είναι τελικά θετικό αποτέλεσμα.

Δύο Aston στους βαθμούς

Άλλος ένας οδηγός που ξεχώρισε ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, που τερμάτισε στην 6η θέση. Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Λανς Στρολ με την Aston Martin. Η βρετανική ομάδα έκανε όλες τις σωστές κινήσεις την κατάλληλη στιγμή, ο Καναδός δεν έκανε λάθη, και έτσι βρέθηκε στο τέλος στην 5η θέση, που είναι με διαφορά το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα. Ο Άλεξ Άλμπον (Williams), ο Φερνάντο Αλόνσο με την άλλη Aston Martin και ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Το GP Μ. Βρετανίας ήταν ένας αγώνας στον οποίο δοκιμάστηκαν πολλές διαφορετικές στρατηγικές και πάρθηκαν πολλά ρίσκα. Για τον Σαρλ Λεκλέρ, που ήταν από τους πρώτους που μπήκαν για σλικ ελαστικά μετά την εκκίνηση του αγώνα, τα ρίσκα αυτά δεν έφεραν αποτέλεσμα, με τον Μονεγάσκο της Ferrari να τερματίσει μόλις 14ος.

Το grand prix στο Σίλβερστον σηματοδότησε ακριβώς το μέσον της σεζόν. Έχουν γίνει 12 αγώνες και απομένουν άλλοι 12 μέχρι το τέλος. Ακολουθεί άλλη μία ιστορική πίστα, καθώς ο επόμενος αγώνας είναι το GP Βελγίου στο Σπα, το 3ήμερο 25-27 Ιουλίου.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: McLaren