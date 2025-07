Με μία αλάνθαστη προσπάθεια στο τέλος του Q3, ο 27χρονος Ολλανδός πήρε την pole position στο GP Μ. Βρετανίας.

Τη στιγμή που όλοι περίμεναν ότι η μάχη για την pole position στο Grand Prix Μ. Βρετανίας θα εξελισσόταν ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren και της Ferrari, εμφανίστηκε ένας καταπληκτικός Μαξ Φερστάπεν και πήρε την πρώτη θέση στο grid της Κυριακής (εκκίνηση στις 5 μμ, ώρα Ελλάδας).

Στις δηλώσεις του μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε αρκετά γρήγοροι στις ευθείες, κάτι που δεν μας βοηθάει πολύ στις γρήγορες στροφές. Ευτυχώς μας βγήκε σήμερα, όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει αύριο, μπορεί να βρέξει κιόλας. Η pole είναι μεγάλη ώθηση για την ομάδα και ανυπομονώ για την αυριανή μάχη».

Ας απολαύσουμε το γύρο του Φερστάπεν που τον έφερε στην pole position.

Majestic from Max Verstappen 🤩



Ride onboard with the Red Bull driver as he sped to pole at Silverstone 👏#F1 #BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/h82AeqhIYF