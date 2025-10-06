Σαν Σήμερα: Η τελευταία επίσκεψη της F1 στην Κορέα (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Γεμάτη δράση και η σημερινή ημέρα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη Formula 1 πρωταγωνιστούν πρωταθλητές σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, σε πίστες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Κορέας. Επιπλέον, έχουμε το τραγικό δυστύχημα ενός ιδιαίτερα αξιόλογου οδηγού, πριν από 51 ολόκληρα χρόνια. Στο MotoGP, o Μαρκ Μάρκεθ πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο τον τελευταίο του τίτλο με μία εκπληκτική εμφάνιση.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, ο θρυλικός Μάριο Αντρέτι πήρε την πρώτη του pole position στην F1, στο Grand Prix των ΗΠΑ Ο αγώνας αυτός ήταν μάλιστα ο πρώτος του στο πρωτάθλημα. Περισσότερα για το τι έγινε στον αγώνα, αύριο…

Mario Andretti - USA GP - Watkins Glen 1968 - Lotus 49B #oldschoolf1 pic.twitter.com/QdrbLuIZjF February 10, 2017

Σαν σήμερα το 1973, ο Φρανσουά Σεβέρ σκοτώθηκε σε μια άσχημη σύγκρουση, στις κατατακτήριες δοκιμές του Αμερικανικού Grand Prix. Ο Γάλλος οδηγός της Tyrrell ήταν μόλις 29 ετών. Προοριζόταν να γίνει ο επικεφαλής οδηγός της ομάδας για το 1974, καθώς ο πρωταθλητής Τζάκι Στιούαρτ είχε ήδη ανακοινώσει την απόσυρσή του. Ο Βρετανός επέλεξε να μην αγωνιστεί στο Ουότκινς Γκλεν για το εκατοστό του Grand Prix, ως ένδειξη τιμής προς τον αδικοχαμένο team-mate του.

Σαν σήμερα το 1974, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix ΗΠΑ, ο 250ος αγώνας στην ιστορία της Formula 1. Σε αυτό το τριήμερο κρίθηκε ο τίτλος, με τους Έμερσον Φιτιπάλντι, Κλέι Ρεγκατσόνι και Τζόντι Σέκτερ να είναι οι διεκδικητές. Στον αγώνα οι Ρεγκατσόνι και Σέκτερ αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα και τέθηκαν εκτός μάχης. Έτσι, ο Φιτιπάλντι έκανε μια άνετη βόλτα και με την 4η θέση κατέκτησε το πρωτάθλημα. Νικητής στον αγώνα ήταν ο Κάρλος Ρόιτμαν, με τους Κάρλος Πάτσε και Τζέιμς Χαντ να συμπληρώνουν το βάθρο.

Σαν σήμερα το 1985, ο Νάιτζελ Μάνσελ πήρε την πρώτη του νίκη στην F1, κερδίζοντας στην πίστα του Μπραντς Χατς για το Grand Prix Ευρώπης. Μετά από 72 γύρους, ο Βρετανός άφησε πίσω του τον Άιρτον Σένα και τον teammate Κέκε Ρόσμπεργκ, για να γευτεί μέσα στην πατρίδα του τη χαρά της νίκης για πρώτη φορά. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Αλέν Προστ, ο οποίος εξασφάλισε και μαθηματικά τον πρώτο του τίτλο στην F1 με τη McLaren.

Σαν σήμερα το 2013, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο Grand Prix Κορέας. O αγώνας δεν έμεινε στην ιστορία για το θέαμα που προσέφερε, αλλά για μία ακόμη νίκη του Σεμπάστιαν Φέτελ που τον έφερε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν. Ο Γερμανός άφησε πίσω του τις Lotus των Κίμι Ράικονεν και Ρομέν Γκροζάν, οι οποίοι με τη σειρά τους έδωσαν μια ωραία μάχη. Στον αγώνα εντυπωσίασε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, o οποίος τερμάτισε 4ος, μπροστά από τους οδηγούς της Mercedes και τον Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2019, οι Μαρκ Μάρκεθ και Φάμπιο Κουαρταραρό προσέφεραν μια τρομερή μονομαχία στο Grand Prix Ταϊλάνδης. Οι αναβάτες των Honda και Yamaha μονομάχησαν και άλλαξαν πολλές φορές θέσεις, με τη νίκη να κρίνεται στην τελευταία στροφή. Ο Κουαρταραρό πήρε την εσωτερική και πέρασε τον Μάρκεθ, όμως ο παμπόνηρος Ισπανός βρέθηκε μπροστά στην έξοδο και πήρε τη νίκη για μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Έτσι, κατέκτησε τον όγδοο τίτλο της καριέρας του και έκτο στο MotoGP. Τρίτος ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com