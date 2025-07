Νέες δηλώσεις από τον Βρετανό οδηγός στο περιθώριο του Grand Prix στο Σίλβερστον, που δίνουν νέες διαστάσεις στη φετινή «Silly Season» της Formula 1.

Ο Τζορτζ Ράσελ τόνισε με κάθε σαφήνεια ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Mercedes, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με άλλες ομάδες της Formula 1. O Βρετανός στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας απάντησε στις φήμες που τον θέλουν εκτός Mercedes-AMG F1 και τον Μαξ Φερστάπεν στη θέση του.

Τις τελευταίες εβδομάδες η «Silly Season» της φετινής χρονιάς έχει πάρει… φωτιά, καθώς το όνομα του Μαξ Φερστάπεν έχει συνδεθεί με τη γερμανική ομάδα. Το συμβόλαιο του Ράσελ ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν και όσο δεν το ανανεώνει με τη Mercedes, η φήμες θα συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

Στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο Ράσελ μίλησε για το μέλλον του απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις για το μέλλον του και αν σκέφτεται την αποχώρηση από το γερμανικό στρατόπεδο. Ο Βρετανός είπε:

«Θέλω να συνεχίσω με τη Mercedes και τα επόμενα χρόνια… Ο Τότο Βολφ ποτέ δεν με έχει προδώσει. Πάντα τηρεί τo λόγο του, όμως πρέπει να κάνει το σωστό για την ομάδα και για μένα, αλλά και για τους χιλιάδες που εργάζονται εδώ. Για μένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας• δεν πρόκειται να φύγω. Όποιος κι αν είναι ο team‑mate μου, δεν με απασχολεί. Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στην οδήγηση».

Επιπλέον μίλησε και για τα όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο, μακριά από τις κάμερες, τονίζοντας πως: «Υπάρχουν πολλές συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες που δεν είναι δημόσιες. Μιλήσαμε περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν αλλάζει κάτι από πλευράς μου. Νιώθω ότι αποδίδω καλύτερα από ποτέ».

A very special race weekend. Epic support. An awesome track. Can’t wait to be back at Silverstone 👏



Previewing the British GP with George, Kimi and @PET_Motorsports 💚 pic.twitter.com/jcVriSharl