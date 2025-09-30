Η Cayenne Electric έρχεται με τις μεγαλύτερες οθόνες που έχουμε δει ποτέ σε Porsche.

Στα τέλη του 2025 θα λανσαριστεί στην Ευρώπη η νέα Cayenne Electric, το SUV που μπορεί να φορτίζει την μπαταρία του επαγωγικά, χωρίς δηλαδή καλώδιο! Το μοντέλο της Porsche δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως εξωτερικά, όμως πλέον γνωρίζουμε πώς θα είναι η καμπίνα των επιβατών.

Εκεί ξεχωρίζει το Flow Display, η κεντρική οθόνη, η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο της. Μαζί με τις υπόλοιπες (στον πίνακα οργάνων, την κεντρική κονσόλα αλλά και μπροστά από το συνοδηγό), παρέχουν όλες τις πληροφορίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Η Flow Display είναι μία κυρτή OLED οθόνη που συνδυάζεται με τον πίνακα οργάνων 14,25 ιντσών και την - προαιρετική - οθόνη 14,9 ιντσών για τον συνοδηγό. Η τελευταία παρέχει ψυχαγωγία, έλεγχο των εφαρμογών και video streaming. Η προβολή δεν αποσπά την προσοχή του οδηγού από το δρόμο.

Η Cayenne Electric εφοδιάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 108 kWh, που προσφέρει αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων, ενώ η πιο ισχυρή έκδοση σύμφωνα με πληροφορίες θα πλησιάζει τους 1.000 ίππους.