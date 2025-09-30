Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον κατέκτησε το θρυλικό Φούτζι στη βροχή (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Μεγάλες μονομαχίες και παραστάσεις πρωταθλητών περιλαμβάνονται στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αγώνες στον Καναδά, στο Φούτζι, στην Ινδιανάπολη και στη Ρωσία, με έναν δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να κατακτά την τελευταία του νίκη. Επιπλέον, ένας Ολλανδός που σαρώνει τα πάντα, σήμερα έχει γενέθλια. Στο MotoGP παραμένουμε για μία ακόμη ημέρα στην Αραγονία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, ο Άλαν Τζόουνς πήρε την τέταρτη νίκη του σε πέντε αγώνες, επικρατώντας στο Grand Prix του Καναδά. Ο Αυστραλός άφησε τον Ζιλ Βινλέβ της Ferrari να ηγηθεί τα πρώτα σκέλη του αγώνα και, στον γύρο 44 από τους 72, προσπέρασε τον τοπικό ήρωα κι έκτοτε η πρωτοπορία του δεν απειλήθηκε. Μετά τον αγώνα, τελείως απροσδόκητα, ο Νίκι Λάουντα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την F1. Η ομάδα της Brabham τον αντικατέστησε με τον νεοφερμένο Ρικάρντο Ζουνίνιο.

Σαν σήμερα το 1997, γεννήθηκε ο Ολλανδός ταλαντούχος οδηγός, Μαξ Φερστάπεν. Ο γιος του Γιος Φερστάπεν έκανε ντεμπούτο στην F1 το 2015 με την Toro Rosso, σε ηλικία μόλις 17 ετών, και έγραψε ιστορία έναν χρόνο μετά όταν κέρδισε το Grand Prix Ισπανίας, έχοντας προβιβαστεί στην ομάδα της Red Bull Racing λίγες μέρες νωρίτερα. Σήμερα μετρά τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα και έχει στο όνομά του πληθώρα ρεκόρ του σπορ.

Σαν σήμερα το 2001, ο Μίκα Χάκινεν κέρδισε τον τελευταίο του αγώνα στην F1, στην πίστα της Ινδιανάπολης για το Grand Prix ΗΠΑ. Ο Φινλανδός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος και επικράτησε του Μίκαελ Σουμάχερ της Ferrari για 11 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ συμπλήρωσε το διπλό βάθρο για τη McLaren. Το Grand Prix αυτό, ήταν επίσης το τελευταίο που σχολίασε ζωντανά για την τηλεόραση ο θρυλικός σχολιαστής, Μάρεϊ Ουόκερ.

Σαν σήμερα το 2007, η Formula 1 επέστρεψε στο Φούτζι για πρώτη φορά μετά το 1977. Ο καιρός ήταν άστατος όλο το τριήμερο, με τη βροχή να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο οδηγός που έλαμψε ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της McLaren, o οποίος σε αντίξοες συνθήκες και παρά την επαφή με άλλο μονοθέσιο, κέρδισε τον αγώνα από την pole position. Δεύτερος ήταν ο Χέικι Κοβαλάινεν της Renault, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Ράικονεν της Ferrari. Στον αγώνα, οι Μαρκ Ουέμπερ και Σεμπάστιαν Φέτελ είχαν επαφή που τους έθεσε εκτός αγώνα ενώ βρίσκονταν πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, ενώ ατύχημα είχε και ο Φερνάντο Αλόνσο, κάτι που ενδεχομένως του κόστισε τον τίτλο εκείνης τη σεζόν.

Σαν σήμερα το 2012, ο Ντάνι Πεντρόσα έδειξε τα δόντια του στο Grand Prix Αραγονίας του MotoGP, κερδίζοντας τον αγώνα με άνεση και 6 δευτερόλεπτα διαφοράς από τον poleman, Χόρχε Λορένθο. Στο βάθρο των νικητών βρέθηκε επίσης ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο με μια δορυφορική Yamaha.

Σαν σήμερα το 2018, η Mercedes βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στο Grand Prix Ρωσίας, με τα team orders να ορίζουν το νικητή. Ο Βάλτερι Μπότας είχε την πρωτοπορία από τον Λιούις Χάμιλτον, όμως ο Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari ήταν ακριβώς πίσω τους και τους πίεζε. Οι διεκδικητές του τίτλου είχαν δώσει νωρίτερα μια καταπληκτική μάχη, με τον Βρετανό πολυπρωταθλητή να κάνει στον Γερμανό ένα φοβερό προσπέρασμα στη στροφή 4. Η Mercedes έδωσε εντολή στον Μπότας να αφήσει τον Χάμιλτον να πάρει την 1η θέση και κατ' επέκταση τη νίκη. Μετά τον αγώνα, παρά το 1-2 το κλίμα ανάμεσα στους δύο ήταν «βαρύ».

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ