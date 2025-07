Λούις Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρ αλλά και οι μηχανικοί της Ferrari έδωσαν τα προγνωστικά τους για το τρίτο Grand Slam της χρονιάς.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Λονδίνο το Wimbledon, με τα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Το τένις είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα μέλη των ομάδων της Formula 1 και οι υπεύθυνοι social media της Scuderia Ferrari ζήτησαν τα προγνωστικά για τους νικητές στα μονά γυναικών και ανδρών.

Ποια προβλέπει ο Λούις Χάμιλτον ότι θα κερδίσει το τουρνουά γυναικών;

