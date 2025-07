Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 το 2026.

Το 2026 η Formula 1 αλλάζει σημαντικά. Τα μονοθέσια θα υποστούν τεράστιες αλλαγές λόγω των νέων τεχνικών κανονισμών, με τις ομάδες να ακολουθούν μία νέα σχεδιαστική φιλοσοφία. Επιπλέον το σπορ θα περάσει σε μία νέα γενιά κινητήρων, ενώ στο grid θα ενταχθεί μία επιπλέον ομάδα, η Cadillac F1.

Λόγω των τεράστιων αλλαγών η κατάλληλη προετοιμασία ομάδων και οδηγών είναι πολύ σημαντική στη μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή.

Η Formula 1 ανακοίνωσε πως τη σεζόν του 2026 θα πραγματοποιηθούν τρία χειμερινά τεστ. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε δύο διαφορετικές πίστες, κάτι το οποίο θα βοηθήσει τις ομάδες στη συλλογή δεδομένων.

Η αρχή θα γίνει στη Βαρκελώνη το πενθήμερο 26-30 Ιανουαρίου. Από τις 5 αυτές ημέρες, οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος μόνο σε 3. Ο λόγος είναι να αποφύγουν πιθανά «παιχνίδια» του καιρού.

Οι δοκιμές της Βαρκελώνεις θα γίνουν πίσω από κλειστές πόρτες, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν θα υπάρξει μετάδοση όπως έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν μάλιστα επιθυμία των ομάδων, μιας και είναι πολύ πιθανό τα νέα μονοθέσια να μην είναι απολύτως έτοιμα.

Το δεύτερο χειμερινό τεστ θα γίνει στο Μπαχρέιν στις 11-13 Φεβρουαρίου. Σε αντίθεση με της Ισπανίας, οι ομάδες θα πάρουν μέρος σε όλες τις ημέρες, ενώ αναμένεται να υπάρξει κανονικά μετάδοση.

Η τελευταία «πρόβα» πριν την έναρξη της σεζόν θα γίνει και πάλι στο Μπαχρέιν το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου. Αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία των ομάδων να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους πριν την πρεμιέρα στην Αυστραλία το τριήμερο 6-8 Μαρτίου.

