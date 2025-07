Από το πουθενά η «Silly Season» της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 «άναψε» για τα καλά κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στην Αυστρία.

Η πιθανότητα να δούμε τον Μαξ Φερστάπεν με την αγωνιστική φόρμα της Mercedes-AMG F1 στο grid του 2026 είναι μικρή, αλλά όχι μηδαμινή. Τις τελευταίες ημέρες οι φήμες περί διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών έχουν ενταθεί και κάνουν ολοένα και περισσότερο το γύρο του διαδικτύου.

Στο περιθώριο του Grand Prix Αυστρίας ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, όχι μόνο δεν διέψευσε τις φήμες, αλλά φρόντισε να αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, σε μία περίοδο όπου οι εσωτερικές ανακατατάξεις στη Formula 1 δίνουν και παίρνουν.

«Ξανά, μπαίνουμε σε έδαφος που δεν θέλω να συζητώ δημόσια, αλλά οι άνθρωποι μιλάνε, οι ομάδες εξερευνούν. Το σημαντικότερο είναι πως μέσα στην ομάδα μας λειτουργούμε με απόλυτη διαφάνεια. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο τη γνώμη μου για τον Τζορτζ, τις ικανότητές του ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε ο Αυστριακός σε ερώτηση που του τέθηκε.

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν εκείνος που άναψε τη «φωτιά» λίγο πριν το Grand Prix Αυστρίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Mercedes βρίσκεται σε ενεργές συνομιλίες με τον Φερστάπεν για μια πιθανή μελλοντική συνεργασία. Ο Βολφ έχει εκφράσει εδώ και καιρό το θαυμασμό του για τον Ολλανδό και μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες του 2024, όταν ο Φερστάπεν έμεινε στη Red Bull, αποφάσισε να χτίσει το νέο του δίδυμο γύρω από τον Ράσελ και τον rookie Κίμι Αντονέλι.

Παρότι ο Φερστάπεν δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, οι λεγόμενες «ρήτρες εξόδου» έχουν αφήσει το παράθυρο ανοιχτό.

That’s P5 in Austria. Overall, we just didn’t have the pace today but we move forward to the British GP next week 🇬🇧 Excited for my home race pic.twitter.com/FWwvQlAWJY