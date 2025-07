Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να λύσει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν όλη τη χρονιά στη Ferrari.

Από την αρχή του έτους μέχρι και τον αγώνα της Αυστρίας, ο Λιούις Χάμιλτον αντιμετωπίζει μία σειρά από προβλήματα με την SF-25. Ο Βρετανός έπρεπε να προσαρμοστεί σε ένα καινούργιο περιβάλλον και να ξεκινήσει ουσιαστικά από το μηδέν την εκμάθηση μιας νέας ομάδας, ενός νέου τρόπου λειτουργίας και ένα καινούργιο μονοθέσιο.

Παρά το γεγονός πως δεν τερμάτισε στο βάθρο του αγώνα, ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε ικανοποιημένος με την απόδοσή του στο Grand Prix Αυστρίας, αλλά στάθηκε σε ένα σημαντικό πρόβλημα.

«Η εκκίνηση ήταν καλή. Είχαμε μια ωραία μάχη με τον Τζορτζ από την πρώτη μέχρι και την έκτη στροφή. Καταφέραμε να κρατηθούμε απ’ έξω και αυτό ήταν πραγματικά ωραίο. Μετά από αυτό, το μονοθέσιο δεν ήταν κακό. Κρατήθηκα δεύτερος για λίγο, αλλά μετά άρχισα να παλεύω με την ισορροπία. Είχαμε πρόβλημα με τα φρένα. Αναγκάστηκα να τα διαχειριστώ πολύ νωρίς, κάτι που σίγουρα μας κόστισε χρόνο».

Μιλώντας για το πρόβλημα στα φρένα, ο Βρετανός είπε: «Αυτό είναι κάτι που πιέζω πραγματικά να διορθωθεί γιατί δεν είναι καθόλου καλό. Επιπλέον, με την ισορροπία του μονοθεσίου, αντιμετώπιζα επίσης δυσκολίες. Νομίζω πάντως ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά».

