Ο Εσθονός οδηγός της Hyundai έχει «χτίσει» σημαντικό προβάδισμα έναντι του Σεμπαστιάν Οζιέ, με μόλις 4 ειδικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα.

«Αγκαλιά» με την πρώτη του νίκη στα ελληνικά χώματα και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο Οτ Τάνακ. Ο Εσθονός οδήγησε γρήγορα και... καθαρά, κερδίζοντας με το Hyundai i20 N Rally1 τις 5 από τις 6 ειδικές διαδρομές του Σαββάτου. Πλέον έχει δημιουργήσει μία απόσταση ασφαλείας από τον Σεμπαστιάν Οζιέ, στα 43,6 δευτερόλεπτα.

It's been a successful afternoon for us so far, one stage remains today. #AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/SoZIlzmnIF

«Ήταν μία πολύ απαιτητική ημέρα, με δύσκολες ειδικές διαδρομές. Όμως κύλισε εξαιρετικά για εμάς», δήλωσε ο Τάνακ που έκανε καλή επιλογή ελαστικών, «μαντεύοντας» ότι δεν θα βρέξει παρά τις σχετικές προγνώσεις. Ο Οζιέ δεν πίεσε, προσπαθώντας να αποφύγει κλαταρίσματα και δείχνει να συμβιβάζεται με τη δεύτερη θέση. Τρίτος γενικής, στα 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα είναι ο Αντριάν Φουρμό (Hyundai), ο οποίος βλέπει ότι πλησιάζει το βάθρο.

With all the drama the Acropolis can potentially throw at us, we end Saturday in a very strong position.#AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/e8O4zZZG0L