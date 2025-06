Γρουσούζικη η 11η ειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για τους δύο οδηγούς της Toyota.

Τα απρόοπτα δεν λένε να εγκαταλείψουν τους συμμετέχοντες στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Η ειδική διαδρομή Παύλιανη 2 αποδείχτηκε γρουσούζικη για δύο εκ των οδηγών της Toyota, τους Κάλε Ροβάνπερα και Τακαμότο Κατσούτα. Ο Φινλανδός (παγκόσμιος πρωταθλητής τη διετία 2022-2023) προσπάθησε να συνεχίσει όμως το GR Yaris Rally1 είχε σημαντική ζημιά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

🚨 Rovanperä off 🚨



The Finn is stuck 13.3km into SS11 - with spectators currently trying to get the car back onto the road.#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/U1CudZGgi4