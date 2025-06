Τα αδέλφια Μάρκεθ κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις με τον Μαρκ νικητή και τον Άλεξ ακριβώς πίσω του – ο Μάρκο Μπετζέκι στην 3η θέση.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Ολλανδίας ήταν ο 10ος της φετινής σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP αλλά για άλλη μία φορά ο νικητής είχε το επίθετο Μάρκεθ. Έπειτα από μάχη με τον μικρότερο αδελφό του, που κράτησε σχεόν όλο τον αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε πάνω στη σέλα της εργοστασιακής Ducati GP25 άλλη μία νίκη, παρότι εκκίνησε από την 4η θέση, και συνέχισε το σερί του.

Another one! 🤯 @marcmarquez93 secures his 9th #TissotSprint victory of the season! 🔥#DutchGP 🇳🇱 #MotoGP pic.twitter.com/k32K1uHEQY