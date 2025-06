O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Red Bull Ring.

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθηκε το FP3 του GP Αυστρίας, το οποίο είναι το 11ο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025. Στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών οι ομάδες και οι οδηγοί είχαν ως μοναδικό στόχο να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του τριημέρου.

Η κατάσταση δεν άλλαξε δραματικά σε σχέση με την Παρασκευή, όμως έχουμε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα της δυναμικής των μονοθεσίων.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Αυστρίας ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:04,324 και πήρε την 1η θέση δείχνοντας να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην MCL39 του και αυτοπεποίθηση που του έλλειπε σε προηγούμενους αγώνες.

Στη 2η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν 0,118 δλ πιο αργός από τον teammate του και ξέρει πως βρίσκεται σε απόσταση βολής ενόψει της μάχης για την pole position. Τρίτος στην κατάταξη ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος αναμένεται να είναι στη μάχη αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές, όμως είναι άγνωστο αν έχει την ταχύτητα να κερδίσει τις McLaren.

O Σαρλ Λεκλέρ ήταν στην 4η θέση για λογαριασμό της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι ακριβώς 0,250 δλ μακριά από την κορυφή. Ακριβώς πίσω του ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, με τους οδηγούς της ιταλικής ομάδας να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες.

Ακολούθησαν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι ταχύτερος του Κίμι Αντονέλι. Η διαφορά των έξι δεκάτων του δευτερολέπτου όμως θα είναι άκρως απογοητευτική για τη γερμανική ομάδα.

Εντυπωσιακός ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin με την 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull και Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Sauber.

Αρκετοί οδηγοί έκαναν λάθη στο FP3, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές πιρουέτες στην πίστα. Μεταξύ αυτών ήταν οι Μαξ Φερστάπεν, Φράνκο Κολαπίντο και Ίσακ Χατζάρ.

Now Max goes spinning at Turn 10 😮#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/7LOKfVun84