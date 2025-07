Σε μία κίνηση που ενισχύει τα επίπεδα διαφάνειας στη Formula 1 προχώρησε η FIA ξεκαθαρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγωνοδίκες.

Στο περιθώριο του Grand Prix Αυστρίας, η FIA προέβη σε μία πολύ σημαντική ενέργεια που είχε απασχολήσει τη Formula 1 τα τελευταία χρόνια. Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού δημοσίευσε για πρώτη φορά τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν οι αγωνοδίκες όταν εξετάζουν συμβάντα μεταξύ οδηγών στην πίστα.

Μέχρι τώρα αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ήταν μυστικές και διαθέσιμες αποκλειστικά στις ομάδες και τους αγωνοδίκες. Σύμφωνα με την FIA δεν πρόκειται για επίσημους κανονισμούς της Formula 1, αλλά χρησιμοποιούνται ώστε να αποδοθούν πιθανές ποινές σε οδηγούς.

Για πρώτη φορά, η FIA έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο που ισχύει το 2025, το οποίο μέχρι πρότινος είχε χαρακτήρα εμπιστευτικό. Σκοπός; Περισσότερη διαφάνεια και κατανόηση για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι δημοσιευμένες οδηγίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την πλευρά διεκδίκησης θέσης (εσωτερική, εξωτερική):

A. Είσοδος από την εσωτερική της στροφής

Το μονοθέσιο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο ύψος του καθρέπτη του αντιπάλου πριν και κατά την κορυφή της στροφής (apex).

Η κίνηση να είναι πλήρως ελεγχόμενη, χωρίς «dive-in».

Η γραμμή που ακολουθεί ο οδηγός να είναι κανονική και εντός ορίων πίστας.

B. Διεκδίκηση θέσης από την Εξωτερική

Το μπροστινό άξονας πρέπει να είναι πιο μπροστά στην κορυφή της στροφής (apex).

Οδηγική συμπεριφορά του οδηγού να είναι ελεγχόμενη από την είσοδο έως την έξοδο της στροφής.

Να διατηρείται ο οδηγός εντός ορίων πίστας.

C. Σικέιν και S–Bends

Οι παραπάνω κανόνες εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της στροφής, δίνοντας προτεραιότητα στο πρώτο στοιχείο.

