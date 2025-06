Οι δύο οδηγοί των Hyundai και Toyota σημείωσαν τον ίδιο χρόνο στις τελικές χρονομετρημένες δοκιμές πριν την εκκίνηση του αγώνα.

Με το shakedown άρχισε η περιπέτεια των 69 πληρωμάτων που συμμετέχουν στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Τον καλύτερο χρόνο στις πρωινές χρονομετρημένες δοκιμές της Πέμπτης σημείωσαν οι Τιερί Νεβίλ και Τακαμότο Κατσούτα. Ο οδηγός της Hyundai και εκείνος της Toyota «έγραψαν» ακριβώς τον ίδιο χρόνο (2:37.9) στην ειδική μήκους 3,62 χλμ. κοντά στην Λαμία.

«Θα είναι σκληρό Σαββατοκύριακο. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Πρέπει να έχουμε τη σωστή προσέγγιση, χωρίς προβλήματα. Ελπίζουμε να εισακουστούμε και να πάρουμε μεγαλύτερη διαφορά εκκίνησης», δήλωσε ο Νεβίλ που κέρδισε πέρσι στην Ελλάδα και στη συνέχεια κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών στο WRC.

«Οι ειδικές είναι σκληρές όπως πάντα. Θα είναι μεγάλη πρόκληση», είπε από την πλευρά του ο Κατσούτα.

