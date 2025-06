Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 «φλερτάρει» με το σενάριο επιστροφής του σε ρόλο-έκπληξη.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ ενδέχεται να επιστρέψει σύντομα στο paddock της Formula 1 και μάλιστα με τη Red Bull Racing. Την είδηση την αποκάλυψε ο ίδιος ο Γερμανός, αν και ο ρόλος του δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, που αποσύρθηκε στο τέλος της σεζόν του 2022, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον αγωνιστικό σύμβουλο της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο.

🎥 | Sebastian Vettel and David Coulthard driving at Red Bull Formula Nürburgring. Via: Red Bull Germany. pic.twitter.com/Cc5TGzrngO

Μιλώντας σχετικά με τις φήμες και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ο Φέτελ ανέφερε: «Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες. Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις με τον Χέλμουτ και έχουμε ανταλλάξει απόψεις πάνω στο θέμα. Οι συζητήσεις δεν είναι ακόμη εντατικές ή σε βάθος, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που θα παίξει ρόλο μελλοντικά».

Το σενάριο δεν αφορά φυσικά αγωνιστικό ρόλο και ο Φέτελ δεν πρόκειται να γίνει ο νέος teammate του Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο, οι φήμες τον θέλουν πιθανό αντικαταστάτη του 82χρονου Χέλμουτ Μάρκο, όταν αυτός αποφασίσει να αποχωρήσει από τον ενεργό ρόλο του.

Sebastian Vettel reunites with Red Bull and the RB7 at the Nürburgring pic.twitter.com/lHepQ4UKc3