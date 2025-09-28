Η BYD εγκαινιάζει πίστα παντός εδάφους αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα στην Κίνα

Μια πρωτοποριακή εγκατάσταση με 27 διαφορετικά σενάρια οδήγησης, από αμμόλοφους και νερό έως drift σε πάγο.

Η BYD παρουσίασε στο Zhengzhou την πρώτη εμπειρία πίστας παντός εδάφους που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV). Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εγκατάσταση που συνδυάζει εκπαίδευση, ψυχαγωγία και τεχνολογική καινοτομία, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της εταιρείας «Τεχνολογία για όλους». Η πίστα θα είναι διαθέσιμη τόσο για επαγγελματίες οδηγούς όσο και για το ευρύ κοινό.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει οκτώ θεματικές ζώνες που αναπαριστούν πραγματικά σενάρια οδήγησης. Ανάμεσα στα highlights ξεχωρίζει η αναρρίχηση σε εσωτερικό αμμόλοφο ύψους 29,6 μέτρων – ένα Guinness World Record – αλλά και η διάσχιση νερού με το YANGWANG U8. Εντυπωσιακή είναι επίσης η ζώνη με το Kick Plate που προσομοιώνει οδήγηση σε πάγο, όπως και η κυκλική πίστα χαμηλής τριβής που έχει σχεδιαστεί για drift.

Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες των οχημάτων σε πίστα αγώνων μήκους 1.758 μέτρων, αλλά και στον χώρο Dynamic Paddock για σλάλομ, αποφυγή εμποδίων και δοκιμές αυτόματης στάθμευσης. Συνολικά διατίθενται 27 διαφορετικά σενάρια off-road, καλύπτοντας τις ανάγκες από τα πιο σκληροπυρηνικά τετρακίνητα μέχρι τα πιο αστικά SUV.

Η BYD σχεδιάζει να εγκαινιάσει σύντομα δύο ακόμη αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Κίνα, σε Hefei και Shaoxing, στο πλαίσιο του προγράμματος «New Track Scheme», με στόχο την προσέλκυση ενός εκατομμυρίου χρηστών και την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών οδηγών.