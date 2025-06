Ο Βρετανός οδηγός γνωρίζει πως αν θέλει να παραμείνει στη μάχη του τίτλου της Formula 1 μέχρι τέλους πρέπει να βελτιώσει δύο συγκεκριμένους τομείς.

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για τον Λάντο Νόρις ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο στους οδηγούς. Μετά από ένα πολύ αξιόλογο 2024, ο Βρετανός της McLaren Racing δεν έχει καταφέρει να πείσει πως έχει κάνει το βήμα που χρειάζεται για να είναι στην κορυφή του σπορ.

Ο ίδιος γνωρίζει πως μετά και τον κάκιστο αγώνα στον Καναδά πρέπει να πατήσει «reset» και να επανέλθει στη φόρμα που τον είδαμε σε Αυστραλία και Μονακό.

